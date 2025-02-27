Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de "Askıda 9 Gülek Buğday" projesine destek

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyası için Gümüşhane'deki üreticilerden buğday satın alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de "Askıda 9 Gülek Buğday" projesine destek
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyası için Gümüşhane'deki üreticilerden buğday satın alındı.

        Kelkit ilçesindeki pazar alanında düzenlenen programda konuşan MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasına destek olabilmek için ilçedeki üreticilerinden 6 tonun üzerinde buğday satın aldıklarını söyledi.

        Küçük, kampanyanın amacının üreticiler ile dar gelirli ailelere destek sağlamak olduğunu ifade ederek, "Kampanya ile Türk milleti zor günlerden geçerken, birlik ve beraberlik, dayanışma ruhunu yaşatmak ve bu ruhu yarınlara aktarmayı hedeflemektedir. Millet olarak zor günlerde bir araya gelmeyi her zaman başarmışızdır." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise belediye olarak aldıkları 3 ton unun halka dağıtılacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
        Gümüşhane'de çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
        Uyutulsun denilen felçli oğlak 'Mıstık'a şefkatle bakıyor
        Uyutulsun denilen felçli oğlak 'Mıstık'a şefkatle bakıyor
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'nin karlı zirvelerinde yaban keçileri görüntülendi
        Gümüşhane'nin karlı zirvelerinde yaban keçileri görüntülendi
        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verild...
        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verild...
        Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor
        Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor