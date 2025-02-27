Gümüşhane'de "Askıda 9 Gülek Buğday" projesine destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyası için Gümüşhane'deki üreticilerden buğday satın alındı.

Kelkit ilçesindeki pazar alanında düzenlenen programda konuşan MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasına destek olabilmek için ilçedeki üreticilerinden 6 tonun üzerinde buğday satın aldıklarını söyledi.

Küçük, kampanyanın amacının üreticiler ile dar gelirli ailelere destek sağlamak olduğunu ifade ederek, "Kampanya ile Türk milleti zor günlerden geçerken, birlik ve beraberlik, dayanışma ruhunu yaşatmak ve bu ruhu yarınlara aktarmayı hedeflemektedir. Millet olarak zor günlerde bir araya gelmeyi her zaman başarmışızdır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise belediye olarak aldıkları 3 ton unun halka dağıtılacağını belirtti.