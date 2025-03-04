Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde eğitime kar engeli

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi ve özel tüm kurumlardaki eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.