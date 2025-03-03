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        Gümüşhane'de hayırsever köylüler, yoldan geçenlere oruçlarını açtırıyor

        Gümüşhane'de bir köyde 17 yıl önce başlatılan yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 20:17 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:28
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        Gümüşhane'de hayırsever köylüler, yoldan geçenlere oruçlarını açtırıyor
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        Gümüşhane'de bir köyde 17 yıl önce başlatılan yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

        Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta Gümüşhane-Bayburt arasındaki Geçit köyündeki hayırseverler tarafından yoldan geçenler için ücretsiz iftar sofraları kuruluyor.

        Geleneksel hale getirilen iftar sofrası, köy derneğinin ve başka şehirlerde yaşayan köyün hayırseverlerinin katkılarıyla sürüyor.

        Orucunu köyde açan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, gazetecilere, Geçit köyünde uzun zamandır süren bir gelenek olduğunu belirterek, köylülerin özellikle yoldan geçen şoförlere ve yolda kalanlara sofralarını açtıklarını söyledi.

        Baruş, Geçit köyünün kış mevsimini ağır şartlarda geçirdiğini belirterek, köy halkı tarafından yapılan davranışın hayırseverlik olarak nitelendirildiğini ifade etti. Vali Baruş, şöyle konuştu:

        "Köylerimizde eski geleneklerimizi görmekten dolayı çok mutluyum. Kendi imkanları ile yemekleri yaptırıp, yoldan geçenlere ikram ettiriyorlar. Bizim de onlarla aynı sofrada buluşmamız, ayrı bir anlam katacaktır. Hep birlikte olmak iftarımızı biraz daha mutlu kılacaktır."

        Gümüşhane Geçit Köyü Dernek Başkanı Abdukadir Osmanoğlu ise Geçit köyü mevkisinde yemek tesisinin bulunmadığını, köylü halkı tarafından başlatılan geleneğin 17 yıldır devam ettirildiğini ifade etti.

        Osmanoğlu, "İftarını açan herkes 'Allah razı olsun' diyor. Allah nasip ederse elimizden geldiği kadar geleneği devam ettireceğiz. Köylülerimiz iftarlıklar için destek oluyor." diye konuştu.

        Samsun'dan Erzurum'a giden şoför Şerafet Ölmez de "Genelde bu yol üzerinde çalışıyoruz. Allah razı olsun, bu vatandaşlardan. Gerçekten güzel ve örnek olacak bir davranışta bulunuyorlar. Gençlerimizin de örnek alacağı bir durum. Bir sıcak tas çorba ısmarlıyorlar. Biz de bu karda mağdur olmuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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