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        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti

        ABD'de Ilinois eyaletinde 2022'de düzenlediği silahlı saldırıda 7 kişiyi öldüren ve 50 kişiyi yaralayan saldırgan Robert Crimo, çıkarıldığı mahkemede tüm suçlamaları kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 01:12 Güncelleme: 04.03.2025 - 01:12
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        Basına yansıyan haberlere göre Lake İlçesi Bölge Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada Crimo, suçunu itiraf etti.

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        24 yaşındaki saldırgan, 7 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasıyla ilgili 69 adet suçlamanın tamamını kabul etti.

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        Eyalette idam cezasının 2011 yılında kaldırılmasından dolayı Crimo'nun müebbet hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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        Crimo, daha önce savcıya verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti.

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        Crimo, ABD'nin llinois eyaletine bağlı Chicago kentinde 2022'de Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen geçit törenine silahlı saldırı düzenlemişti.

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        Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş ve 50 kişi yaralanmıştı.

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