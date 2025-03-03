Zeynep Albayrak, sporculuğunda yaşayamadığı şampiyonluğa başantrenörlükte ulaştı

SİNAN UÇAR - Gümüşhane'de, Şiran Yıldız Spor Kulübü'nün başantrenörü Zeynep Albayrak, sporculuk döneminde yaşayamadığı şampiyonluk mutluluğuna görev yaptığı erkek hentbol takımının 1. Lig'e yükselmesiyle ulaştı.

Hentbolla 10 yaşında Antalya Saime Salih Konca Spor Kulübü'nde tanışan Albayrak, sırasıyla Trabzon Belediye Spor Kulübü, Arhavi Spor Kulübü ve Trabzon Gençlik Spor Kulübü takımlarında forma giydi.

Albayrak, yıldız ve genç milli takımlarında görev almasının ardından evlenerek Gümüşhane'de yaşamaya başladı.

Sporculuk kariyerinde yarım kalan hayallerini antrenörlükte yakalamak isteyen Albayrak, hentbolu seven gençleri bir araya getirerek altyapı oluşturmayı planladı.

Albayrak, genç sporcularla yola çıktığı Şiran Yıldız Spor Kulübü başantrenörlüğü görevinde 3. yılında şampiyonluğa ulaştı.

1.⁠ ⁠Lig'e çıkmaya hak kazanan 4 takım arasında 2. Lig sıralamasını belirlemek için oynanan Dörtlü Final müsabakalarında rakibi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 33-31 mağlup eden Şiran Yıldız Spor Kulübü, Erkekler 2. Ligi şampiyonu olarak 1. Lig'e yükseldi.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hentbol antrenörlüğü görevini de aynı zamanda yürüten Zeynep Albayrak, AA muhabirine, kentin adını Türkiye'ye duyurmak adına önemli başarı elde ettiklerini söyledi.

Sporculuk yaptığı dönemde ulaşmak istediği başarıları farklı nedenlerle elde edemediğini dile getiren Albayrak, "Gerek hentbol branşının bölgesel farklılıkları, gerekse evlilik ve şehir değişikliği gibi nedenlerle sporculuk dönemimi bırakmak zorunda kalmıştım. Antrenörlüğü daha çok istemeye başladım. Bu da çok güzel bir duygu. Onlar sahada oynarken, ben de onlarla birlikte sahadaymış gibi oynuyorum ve bunu maçlarda çok hissediyorum." diye konuştu.

- "Aile ortamı bize büyük bir güç ve mücadele ruhu kattı"

Şampiyonluğun daha önce kendileri için bir hayal olduğunu aktaran Albayrak, şöyle devam etti: