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        Gümüşhane'de iki çocuk annesi üniversite hayaline 32 yıl sonra kavuştu

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi 54 yaşındaki Gonca Şimşek, üniversite okuma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:52
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        Gümüşhane'de iki çocuk annesi üniversite hayaline 32 yıl sonra kavuştu
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        SİNAN UÇAR - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi 54 yaşındaki Gonca Şimşek, üniversite okuma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Liseden 1990'da mezun olan Şimşek, evlilik, ardından da çocuklarının bakımı nedeniyle eğitimini sürdüremedi.

        Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde eğitimine devam eden oğlu Mehmet Semih Şimşek'in desteğiyle 3 yıl önce üniversite sınavına giren Gonca Şimşek, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı.

        İki çocuk annesi Şimşek, derslerinin yanı sıra fakültenin uygulama birimleri GİF Haber Gazetesi ile Medya Merkezi'nde de görev alıyor.

        Gonca Şimşek, AA muhabirine, hayali olan üniversite eğitimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Üniversite tercih döneminde eşi ve iki oğluyla fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Şimşek, "Oğlum bana 'Sen yazmayı ve okumayı seviyorsun, gazetecilik bölümü sana iyi gelecektir' dedi. Ben de oğlumun düşüncesine katılarak bu bölüme yazdım. Oğlumla farklı şehirde, aynı fakültelerde eğitim görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, üniversite eğitimini liseden hemen sonra gerçekleştiremediğini belirterek "Ancak herkesin bir zamanının olduğunu düşünüyorum. Benim de zamanım gelmişti. Çok mutluyum burada olmaktan. Hocalarımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum." dedi.

        Fakültenin uygulama birimlerinde de görev aldığını kaydeden Şimşek, haber merkezinde arkadaşlarıyla araştırma ve çekimler yaptıklarını dile getirdi.

        - "Bir hedef belirledim kendime, başarılı olmak"

        Sınıf arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladığını ifade eden Şimşek, "Sınıfımdakilerle ilişkilerimde, anne olduğum için çoğunlukla anaç tarafım ağır basıyor. Elimden geldiğince her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeri geldiğinde de arkadaş oluyoruz." diye konuştu.

        Gonca Şimşek, hayalini gerçekleştirdiği için daha çok çalıştığının altını çizerek şöyle devam etti:

        "Bir hedef belirledim kendime, başarılı olmak. Elimden geldiğince ön çalışmalarımı yaparak derslerime geliyorum. Hem benden küçük arkadaşlarıma örnek olmak hem de hayalimi gerçekleştirirken kendime koyduğum hedefe doğru ilerlemek anlamında çalışıyorum, araştırıyorum."

        Şimşek, oğluyla farklı şehirde olsalar da aynı fakültede eğitim almaları nedeniyle tatlı bir rekabet içerisinde olduklarını aktardı.

        Eğitimin yaşı olmadığına inandığını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

        "Sınıfa ilk girdiğinde insan bir tereddüt yaşıyor. Çünkü sizden küçük, çocuğunuz yaşındaki öğrencilerle hatta hocalarınız bile sizden küçük olabiliyor, bunun tedirginliğini yaşıyorsunuz. Ancak insan her daim umutlarına, hayallerine ulaşmak için çaba göstermeli ve bunun arkasında durmalı. Bana destek olan başta eşim ve çocuklarıma, hocalarım ve sınıf arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

        Gazetecilik Bölümü öğrencisi Sema Durmaz ise Gonca Şimşek ile uygulama biriminde beraber görev aldıklarını belirterek "Çok güzel çalışmalar çıkarıyoruz. Fikirleri çok güzel. Bize de örnek oluyor, motive ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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