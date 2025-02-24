Gümüşhane'nin karlı zirvelerinde yaban keçileri görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yaban keçilerini fark ederek kayıt altına aldı.

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