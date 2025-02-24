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        Gümüşhane'nin karlı zirvelerinde yaban keçileri görüntülendi

        Gümüşhane'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerde görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:27
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        Gümüşhane'nin karlı zirvelerinde yaban keçileri görüntülendi
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        Gümüşhane'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerde görüntülendi

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yaban keçilerini fark ederek kayıt altına aldı.

        Yamaç ve sarp kayalıklarda sürü halinde gezen yaban keçilerinin yiyecek arayışında oldukları görüldü.

        Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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