Gümüşhane'nin karlı zirvelerinde yaban keçileri görüntülendi
Gümüşhane'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerde görüntülendi
Gümüşhane'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerde görüntülendi
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yaban keçilerini fark ederek kayıt altına aldı.
Yamaç ve sarp kayalıklarda sürü halinde gezen yaban keçilerinin yiyecek arayışında oldukları görüldü.
Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.
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