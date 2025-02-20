Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı

        Gümüşhane'nin köyündeki hasta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin köyündeki hasta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

        Merkeze bağlı Dölek köyünde yaşayan diyabet hastası Mehmet Arı'nın (70) rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak yardım istedi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunu yaptıkları çalışma sonucu açtı.

        Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Arı, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Karateye başlayan Down sendromlu Buse ve Muhammed'in gelişimlerinden ailele...
        Karateye başlayan Down sendromlu Buse ve Muhammed'in gelişimlerinden ailele...
        Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
        Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
        Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Karda kayan kamyonet, dereye yuvarlandı; 5 yaralı
        Karda kayan kamyonet, dereye yuvarlandı; 5 yaralı
        Gümüşhane'de hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı
        Gümüşhane'de hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı
        Gümüşhane'de dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı