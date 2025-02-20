Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

GÜMÜŞHANE’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte eğitim öğretime 1 gün ara verilirken, yoğun kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer uyarılarda bulundu.

Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde 52 köy yolu ulaşıma kapandı, 235 köy yolu ise açıldı. Yoğun kar yağışı sonrası kent genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken, 22 ekip ve 49 personelle yol açma ve karla mücadele çalışması sürdürüyor. Yağış sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı Gümüşhane Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Meteorolojik tahminlere göre; il genelinde bugün zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışı devam edecek. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığındaki düşmeye bağlı olarak kuvvetli don ve yollarda buzlanmanın oluşabileceği tahmin edilirken, Gümüşhane’yi diğer illere ve ilçelere bağlayan kara yolları ile köy yollarında ulaşımda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gümüşhane Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri tarafından yol açma çalışmaları 24 saat çalışma esasına göre devam ettiriliyor” ifadelerine yer verildi.