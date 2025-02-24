Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı! Gaziantep'te tam bir vahşet yaşandı. Kentte bir kişi tartıştığı eski karısını bıçakla öldürdü. Saldırganın daha sonra da iş yerine gittiği eski kayınbiraderinin yüzüne yanıcı sıvı madde döktüğü öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 24.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:37 facebook

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