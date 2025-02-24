Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
Gaziantep'te tam bir vahşet yaşandı. Kentte bir kişi tartıştığı eski karısını bıçakla öldürdü. Saldırganın daha sonra da iş yerine gittiği eski kayınbiraderinin yüzüne yanıcı sıvı madde döktüğü öğrenildi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, eski karısını bıçaklayarak öldürdü.
AA'da yer alan habere göre kentte Mahmut K. (38), eski eşi Necla Özbiber'i (38) yaşadığı evinde tartışma sonrası bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Necla Özbiber'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Üç çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Mahmut K'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, zanlının olayın ardından kadının erkek kardeşinin iş yerine gittiği ve eski kayınbiraderinin yüzüne yanıcı sıvı madde döktüğü öğrenildi.