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        Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor

        Gümüşhane'de devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:54
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        Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor
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        Gümüşhane'de devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

        Kar yağışının zaman zaman devam ettiği kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları 101. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yol temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü.

        Karayolları ekipleri, Gümüşhane-Giresun karayolunun Doğankent mevkisinde kar küreme çalışması yaptı. Jandarma ekipleri de ağır tonajlı araçları kontrol ederek zincirsiz ve kar lastiği olmayanların geçişine izin vermedi.

        Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda su kullanımı konusunda uyarıda bulunarak, "Tüm vatandaşlarımızın içme suyunu daha dikkatli şekilde kullanmaları önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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