        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

        Gümüşhane'de Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 940 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:03 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:03
        
        

        Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada, Türk toplumunda ev sahibi olmanın dünyaya ilişkin en önemli beklentilerden birisi olduğunu söyledi.

        Vatandaşın refahı için devletin var olduğunu belirten Vali Baruş, "Devlet vatandaşı için çalışır ve vatandaşı bir sıkıntı çektiği zaman devleti yönetenler rahat olamazlar. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu çalışmalar, refahın toplumun her birimine, her köşesine, her ailesine ulaştırılması çerçevesinde yürütülen çalışmalardır." diye konuştu.

        Baruş, Yüzyılın Konut Projesi'nin dünyada başka bir örneği olmadığını da sözlerine ekledi.

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ'nin yaptığı çalışmaları hatırlattı.

        Depremdeki hafriyatın 3-5 yılda kaldırılamayacağı yönünde geçmişte bazı görüşlerin olduğuna değinen Köse, "27 Aralık 2025 itibarıyla 455 bin konutu yapıp, tamamlayıp hak sahiplerine teslim eden, ülkemizin yüz akı kurumlarından biridir. Ayrıca TOKİ ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutu tamamlayan, adeta ülkemizin imar ve ihya sürecine katkıda bulunan büyük bir kuruluştur. Bu güçlü bir liderlik ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle oluyor." ifadelerini kullandı.

        Köse, kurada ismi çıkan vatandaşlara hayır olsun temennisinde bulunarak, kentte ilerleyen süreçte TOKİ marifetiyle yeni projeler yapabilmek için çalışacaklarını kaydetti.

        İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan da TOKİ tarafından deprem bölgesinde 450 bin konutun tesliminin 10 gün önce Hatay'da yapıldığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Önderliğinde, liderliğinde yarınlarla ilgili güzel şeyler yapacağının bir göstergesidir." dedi.

        Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.

        Programa, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

