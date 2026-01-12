Gümüşhane-Erzincan kara yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kara yolunun karşılıklı olarak trafiğe kapatıldığı bilgisini veren Baruş, "Gümüşhane'den Erzincan'a giden yol üzerinde Pöske Geçidi güzergahında araçlar trafik ekiplerimiz tarafından durdurularak bekletiliyor. Erzincan'dan da Gümüşhane yönüne araçlar bırakılmıyor. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.