Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane-Erzincan kara yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşhane-Erzincan kara yolunun araç geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane-Erzincan kara yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşhane-Erzincan kara yolunun araç geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

        Vali Baruş, AA muhabirine, Gümüşhane-Erzincan sınırında Kelkit ilçesindeki Pöske Geçidi'nde yoğun kar yağışının devam ettiğini belirtti.

        Kara yolunun karşılıklı olarak trafiğe kapatıldığı bilgisini veren Baruş, "Gümüşhane'den Erzincan'a giden yol üzerinde Pöske Geçidi güzergahında araçlar trafik ekiplerimiz tarafından durdurularak bekletiliyor. Erzincan'dan da Gümüşhane yönüne araçlar bırakılmıyor. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor." dedi.

        Baruş, ekiplerin çalışmasıyla kara yolunun kısa sürede trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak konutların hak sahipleri...
        Gümüşhane'de Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak konutların hak sahipleri...
        Gümüşhane'de TOKİ kura çekimiyle 940 konutun hak sahipleri belirlendi
        Gümüşhane'de TOKİ kura çekimiyle 940 konutun hak sahipleri belirlendi
        Prof. Dr. Nafiz Maden: "Rize-Çayeli açıklarında petrol sızıntısı analizleri...
        Prof. Dr. Nafiz Maden: "Rize-Çayeli açıklarında petrol sızıntısı analizleri...
        Gümüşhane'de beyaz yolculuk: Dağcılar kar üstünde buluştu Kuşadası'ndan Güm...
        Gümüşhane'de beyaz yolculuk: Dağcılar kar üstünde buluştu Kuşadası'ndan Güm...
        Gümüşhane'de yarın eğitime ara verildi
        Gümüşhane'de yarın eğitime ara verildi
        Gümüşhane'de okullara 1 günlük kar tatili
        Gümüşhane'de okullara 1 günlük kar tatili