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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:23 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:23
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı.

        Açıklamada, etkisini devam ettiren kar yağışı dolasıyla can ve mal güvenliğine yönelik tedbir alındığı belirtilerek, ilçede tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

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