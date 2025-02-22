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        Tedavisini yaptığı görme engelli kedi "Yogi"ye kliniğinde bakıyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'de görme engelli kedinin tedavisini yaparak sahiplenen Veteriner Hekim Fatih Düzgün, "Yogi" adını verdiği hayvana kliniğinde özenle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:19
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        Tedavisini yaptığı görme engelli kedi "Yogi"ye kliniğinde bakıyor
        ABONE OL

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'de görme engelli kedinin tedavisini yaparak sahiplenen Veteriner Hekim Fatih Düzgün, "Yogi" adını verdiği hayvana kliniğinde özenle bakıyor.

        Düzgün'ün Hasanbey Mahallesi'nde yaşayan kardeşi, 9 ay önce hareketsiz halde bulduğu tekir cinsi kedinin tedavisi için veteriner ağabeyine ulaştı.

        Henüz üç haftalık olan kedinin enfeksiyon nedeniyle göremediğini fark eden Düzgün, sindirim problemi de yaşayan hayvanın tedavisini yaptı.

        Düzgün, gözündeki enfeksiyonu temizlemesine rağmen görme yetisini kaybeden kediyi sahiplenerek ona "Yogi" adını verdi.

        Klinikte yaşamaya başlayan kedinin günlük bakımlarını da yapan Düzgün, hayvanın ortama uyum sağlayabilmesi için ona özel köşe hazırladı.

        - "Eşyaların nerede olduğunu biliyor"

        Düzgün, AA muhabirine, zaman içerisinde kliniğe alışan kedinin görme engeline rağmen yönünü rahatça bularak hareket ettiğini söyledi.

        Kedinin henüz 3 haftalıkken kliniğe getirildiğini aktaran Düzgün, enfeksiyon ve sindirim sorunlarının iyileştiğini, zaman içerisinde daha sağlıklı hale geldiğini aktardı.

        Düzgün, "Yogi" adını verdiği kediyi sahiplenmeye karar verdiğini ifade ederek, "Maşallah iştahı yerinde. Yaş mamayı çok seviyor. Çok yemek yediği için ismini 'Yogi' koyduk. Biraz obez olsa da şu an halinden memnun. Kliniğimizin hem maskotu hem de neşesi oldu." dedi.

        Kedisinin göremediği için hislerinin daha fazla geliştiğini vurgulayan Düzgün, "Gözleri hiçbir şekilde görmüyor. Kliniği ezberlediği için eşyaların nerede olduğunu biliyor ve ona göre hareket ediyor. Eğilmesi gerektiği yerde eğiliyor, zıplaması gerektiği yerde zıplıyor, koltuğun yerini biliyor. Bu şekilde klinikte gayet mutlu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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