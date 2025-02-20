Rahatsızlanan diyabet hastası, arazi tipi ambulansla hastaneye ulaştırıldı

GÜMÜŞHANE’de yalnız yaşadığı evde rahatsızlanan diyabet hastası Mehmet Arı (70), kar nedeniyle kapalı olan köy yolu, 5 saatlik çalışmayla açılarak arazi tipi ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Dölek köyünde diyabet hastası Mehmet Arı, yalnız yaşadığı evinde yüksek ateş ve tansiyon nedeniyle rahatsızlandı. Arı'nın durumunu fark eden mahalle muhtarı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşması zorlaştı. Bunun üzerine Köy Hizmetleri ekipleri, greyder ile karla kaplı yolu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu Mehmet Arı, arazi tipi ambulansla bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Arı’nın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.