Gümüşhane'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Serkan Sezgin yönetimindeki 35 CJG 920 plakalı tır, Kürtün-Doğankent kara yolunun Günyüzü köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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