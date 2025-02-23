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        Gümüşhane'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:54
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        Gümüşhane'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Serkan Sezgin yönetimindeki 35 CJG 920 plakalı tır, Kürtün-Doğankent kara yolunun Günyüzü köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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