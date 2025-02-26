Gümüşhane'de çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
Gümüşhane'de 51 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.
Gümüşhane'de 51 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.
Merkeze bağlı Gözler köyü yaylasındaki tatbikata, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği, yaylada ava giden 3 kişiden 2'sinin çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kazazedeler, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye nakledildi.
Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, gazetecilere, tatbikatın gerçeğini aratmadığını söyledi.
Tatbikatın 51 personel ve 9 araçla gerçekleştirildiğini belirten Kılınç, "Afet ve çığ önleme kapsamında eğitimlerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman afete hazırlıklıyız. Personelimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.