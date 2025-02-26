Gümüşhane'de çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Tatbikatın 51 personel ve 9 araçla gerçekleştirildiğini belirten Kılınç, "Afet ve çığ önleme kapsamında eğitimlerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman afete hazırlıklıyız. Personelimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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