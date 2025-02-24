Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

İl merkezine bağlı Kale köyü mevkisinde durdurulan şüpheli araçta, uyuşturucu arama köpeği 'Delil' ile yapılan aramada 35.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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