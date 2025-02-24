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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:02
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Erzurum'dan Gümüşhane'ye kiralık araçla uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yürüttü.

        İl merkezine bağlı Kale köyü mevkisinde durdurulan şüpheli araçta, uyuşturucu arama köpeği 'Delil' ile yapılan aramada 35.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler A.İ. ile A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Gümüşhane Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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