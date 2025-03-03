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        Gümüşhane'de kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

        Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 22:51 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:58
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        Gümüşhane'de kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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        Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı 2 bin 200 rakımlı Gümüşhane - Erzincan il sınırındaki Pöske Dağı'nda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pöske Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolunun, geçici bir süre çekici türü araçların geçişine kapatıldığını söyledi.

        Baruş, araçların bekleme alanlarında bekletildiğini ifade ederek, "Yol diğer araçların geçişine açık. Yol, kar yağışının durumuna göre karayolları tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra çekici türü araçlar için tekrar trafiğe açılacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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