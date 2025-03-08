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        Gümüşhane'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Gümüşhane'de bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:13
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        Gümüşhane'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Gümüşhane'de bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

        Merkeze bağlı Mescitli köyü Camii Önü Mahallesi'nde Ayten Yiğit'e ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

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        Galeri
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