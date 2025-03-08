Gümüşhane'de evde çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Mescitli köyü Camii Önü Mahallesi'nde Ayten Yiğit'e ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Gümüşhane'de bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

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