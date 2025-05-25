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        Gümüşhane'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:44
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        Gümüşhane'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Göndere Köyü mevkisinde İ.G. idaresindeki 34 CYB 833 plakalı panelvan, yolun sağındaki kayalara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yolculardan H.G. yaralandı. Yaralı kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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