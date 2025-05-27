Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de otomobilin tekerleğine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

        Gümüşhane'de otomobilin tekerleğine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de otomobilin tekerleğine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'de otomobilin tekerleğine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde park halindeki otomobilin lastik kısmında yılan gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak bir fileye koydu.

        Ekipler, daha sonra yılanı kırsal kesimde doğaya bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri sağlık alanında 20 madalya kazandı
        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri sağlık alanında 20 madalya kazandı
        Gümüşhane'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Altınpınar Limni Gölü turizm sezonunun ilk misafirlerini ağırlıyor
        Altınpınar Limni Gölü turizm sezonunun ilk misafirlerini ağırlıyor
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu
        Artabel Gölleri Tabiat Parkı doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı
        Artabel Gölleri Tabiat Parkı doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı
        Gümüşhane'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş...
        Gümüşhane'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş...