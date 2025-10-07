Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:10
        Gümüşhane'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Öbektaş beldesinde M.A'nın evinde tarihi eser niteliğinde obje bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada, 12 bilezik, bileklik parçaları, insan figürü, kase görünümlü obje, ham taş parçaları ile rölyef obje ele geçirildi.

        M.A'nın gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

