Gümüşhane'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

M.A'nın gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 12 bilezik, bileklik parçaları, insan figürü, kase görünümlü obje, ham taş parçaları ile rölyef obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Öbektaş beldesinde M.A'nın evinde tarihi eser niteliğinde obje bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

