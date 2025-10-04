Gümüşhane'de "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı

Gümüşhane'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yetim Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda yapılan etkinlikte, katılımcılar duygu ve düşüncelerini kağıtlara döktü, resimler yaptı.

Bedir Dikmen, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik soykırımın ikinci yılının geride bırakılacağını söyledi.

Gazze halkının en az yüzde 3'ünün artık yaşamadığını belirten Dikmen, "Bunun yüzde 70'ten fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. 180 bini aşkın kişi ise soykırıma varan saldırılar nedeniyle uzuv kayıpları ve başkaca yaralarla yaşamak zorunda." dedi.

Dikmen, tüm kapıların insani yardım girişlerine kapatılmasıyla açlıktan ölümlerin arttığını belirtti.

Eğitim ve öğretimin başlamasına rağmen 3 yıldır Gazze'de 800 bin öğrencinin okula gidemediğini anımsatan Dikmen, şunları kaydetti:

"18 yıldır havadan, karadan ve denizden İsrail ablukası altında olan Gazzeli çocuklar, 2 yıldır sadece eğitim, sağlık, barınma, gıdaya erişim ve güvenli sosyal çevre mahrumiyeti yaşamıyorlar. Batı dünyasının tedarik ettiği silahlarla yapılan bombardımanlarda hayatta kalma ve kurşunlara sobelenmeme endişesi de taşıyorlar. Bugün Filistin, küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan, bitmek bilmeyen bombalamalar sebebiyle sürekli ölüm ve yaralanma tehdidi altında yaşayan çocukların ülkesidir."

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmak için yola çıktığını ve alıkoyulduğunu ifade eden Dikmen, gemilerin fiziken Gazze'ye ulaşamasalar da gönül dünyasında ve insanlık vicdanında Gazze'ye ulaştığını vurguladı.