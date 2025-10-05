Gümüşhane'deki Krom Vadisi'nde kiliselerin depreme dayanıklılığı araştırılıyor

SİNAN UÇAR - Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri, tarihi birçok yapıya ev sahipliği yapan Krom Vadisi'ndeki 40 kilisenin zaman içerisinde depremlerden nasıl etkilendiklerine ilişkin çalışma yürütüyor.

Geçmişte birçok etnik unsurun bir arada bulunduğu Krom Vadisi, 2009 yılında arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Tarihte Türk ve Rum nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim yeri olarak bilinen bölgedeki çok sayıda kilise, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2021'deki depremlerin ardından Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinin araştırma konusu oldu.

Kiliselerin bugüne kadarki depremler karşısındaki yapısal durumlarını belirlemek için bir araya gelen akademisyenler, "Değiştirilmiş Ağırlıklı Diferansiyel Evrim Kullanarak Tarihi Yapıların Görünürlüğünün Optimize Edilmesi: Gümüşhane" adını verdikleri proje için dron ile elde ettikleri verileri 3 boyutlu modellemelere dönüştürdü.

Yapay zeka desteğiyle verileri analiz eden akademisyenler, devam eden saha çalışmalarını 2026'da tamamlayarak kiliselerin depremler karşısında son durumları hakkında bir sonuca ulaşmayı hedefliyor.

Şu ana kadarki çalışmalarda kiliselerin birbirini görecek şekilde üçgen model inşa edildiğini belirleyen akademisyenler, özellikle Soruhan Kilisesi merkezli birçok kilisenin birbiriyle görsel ilişkisi olduğu yönünde fikir birliğine vardı. Ayrıca yapılan analizlerde de kiliselerin yağış ve ani su baskınları gibi doğal etkenlerden etkilenmeyecek şekilde planlandığı belirlendi. - Kiliselerin 3 boyutlu modelleri oluşturuldu Gümüşhane Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Günen, AA muhabirine, Krom Vadisi'ndeki çalışmalarda şu ana kadar 40 kilisenin yerden ve havadan çekilen görüntülerinden faydalandıklarını söyledi. Kiliselerin 3 boyutlu modellerinin dronla elde edilen görüntülerden oluşturulduğunu ifade eden Günen, son aşamada ise yapay zeka yöntemleriyle bölgenin görülebilir alanlarını belirlediklerini dile getirdi. Bölgede yıkılmış daha fazla kilise olabileceğine değinen Günen, "Bizim tespit edemediğimiz kiliseler var. Onlar da o bölgelerde olsaydı, muhtemelen mevcut görünürlük yüzde 80'in üzerinde olacaktı. Yaptığımız analizler, hidrolik tespitlerle bu kiliselerin rastsal akış içerisinde olmadığını, yani bir su gelmesi ve yağış durumunda kiliselerin sudan etkilenmeyecek şekilde inşa edildiğini tespit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.