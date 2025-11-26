Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel mesai arkadaşını silahla rehin aldı

        Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel, mesai arkadaşını silahla rehin aldı.

        Giriş: 26.11.2025 - 13:05 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:05
        Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel mesai arkadaşını silahla rehin aldı
        Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel, mesai arkadaşını silahla rehin aldı.

        Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli idari personel H.T, henüz belirlenemeyen nedenle D.B. adlı kadın personeli silahla rehin aldı.

        İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

        Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, H.T'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etmeye çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

