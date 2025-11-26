Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel mesai arkadaşını silahla rehin aldı
Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel, mesai arkadaşını silahla rehin aldı.
Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli idari personel H.T, henüz belirlenemeyen nedenle D.B. adlı kadın personeli silahla rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, H.T'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etmeye çalışıyor.
