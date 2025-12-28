Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oluyor

        Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun, Artvin ve Ordu'da kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun, Artvin ve Ordu'da kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkisini gece de sürdüren kar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağışın ardından Araklı, Çaykara, Şalpazarı, Köprübaşı, Arsin ve Sürmene ilçelerine bağlı 15 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 13, Şiran'da 23, Kürtün'de ise 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

        Kentte kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        - Bayburt

        Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kentte dün etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

        Ekipler, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ise devam ediyor.

        Belediye ekipleri de şehir merkezindeki mahalle ve caddelerde biriken karları temizliyor.

        - Rize

        Rize'de etkili olan karın ardından 57 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kar dolayısıyla İkizdere'de 22, Çayeli'nde 11, Çamlıhemşin'de 10, Ardeşen'de 5, Kalkandere'de 4, Hemşin'de 3, Fındıklı'da 2 olmak üzere 57 köy yoluna ulaşılamıyor.

        İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını 72 personel ve 32 iş makinesiyle sürdürüyor.

        Öte yandan, Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı belirtildi.

        - Giresun

        Giresun'da kar yağışı nedeniyle Alucra, Çanakçı, Doğankent, Piraziz ve Şebinkarahisar'da 39 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yürütüyor.

        - Artvin

        Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Yağışın ardından Şavşat'ta 8, Borçka'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdü.

        Artvin-Ardahan karayolu güzergahındaki Sahara Geçidi’nde ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Karayolları ekipleri bölgede yol açma ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Öte yandan, kentin önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda 20, Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

        - Ordu

        Ordu'da kar sonrası yaklaşık 530 rakımlı Boztepe ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Kar nedeniyle beyaz örtüye kaplanan yerlerde güzel manzara oluştu.

        Bazı vatandaşlar karın etkili olduğu yerlerde aileleriyle birlikte vakit geçirdi.

        Öte yandan karla birlikte oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları

        Benzer Haberler

        700 yıllık emanet nesilden nesile korunuyor Güvenç Abdal'a ait kılıç ve zır...
        700 yıllık emanet nesilden nesile korunuyor Güvenç Abdal'a ait kılıç ve zır...
        Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
        Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
        Off-road aracının hava filtresine giren sincaptan fındık sürprizi Gümüşhane...
        Off-road aracının hava filtresine giren sincaptan fındık sürprizi Gümüşhane...
        Gümüşhane'de şehrin gürültüsünden kaçanlar Torul'un zirvelerinde buluştu Gü...
        Gümüşhane'de şehrin gürültüsünden kaçanlar Torul'un zirvelerinde buluştu Gü...
        Zigana'da horonlu-halaylı kar sevinci
        Zigana'da horonlu-halaylı kar sevinci
        Depremin izlerini girişimcilikle siliyorlar Düğün altınlarını sermaye yaptı...
        Depremin izlerini girişimcilikle siliyorlar Düğün altınlarını sermaye yaptı...