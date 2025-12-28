Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun, Artvin ve Ordu'da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkisini gece de sürdüren kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın ardından Araklı, Çaykara, Şalpazarı, Köprübaşı, Arsin ve Sürmene ilçelerine bağlı 15 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 13, Şiran'da 23, Kürtün'de ise 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kentte kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

- Bayburt

Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kentte dün etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Ekipler, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ise devam ediyor. Belediye ekipleri de şehir merkezindeki mahalle ve caddelerde biriken karları temizliyor. - Rize Rize'de etkili olan karın ardından 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar dolayısıyla İkizdere'de 22, Çayeli'nde 11, Çamlıhemşin'de 10, Ardeşen'de 5, Kalkandere'de 4, Hemşin'de 3, Fındıklı'da 2 olmak üzere 57 köy yoluna ulaşılamıyor. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını 72 personel ve 32 iş makinesiyle sürdürüyor. Öte yandan, Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı belirtildi. - Giresun Giresun'da kar yağışı nedeniyle Alucra, Çanakçı, Doğankent, Piraziz ve Şebinkarahisar'da 39 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yürütüyor.