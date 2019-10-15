Zigana'da renk cümbüşü Zigana Dağı'nın eteklerindeki Zigana köyü Türkiye'de sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı köylerden birisi Sonbahar mevsimiyle birlikte tarihi ipek yolu rengarenk oldu

Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki önemini koruyan ve ‘Geçit’ anlamına gelen Zigana Dağı'nın eteğinde yer alan Zigana köyünde sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşü başladı.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve insanların tarih boyunca limana ulaşmak için aşmak zorunda kaldığı Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nın eteklerinde bulunan Zigana köyü, Türkiye’de sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı köylerden birisi olarak biliniyor.

Kış mevsimi öncesinde bölgede bulunan onlarca çeşit ağacın yapraklarının yeşil, sarı, kahverengi, kırmızı ve turuncu tonlarına hakim olduğu köy ve içerisinden geçen tarihi TrabzonGümüşhane karayolu seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Tarihi karayolunun kenarında bulunan eski hanlar, tarihi köprüler ve eski binalarla birlikte fotoğrafçılar için de adeta doğal stüdyo ortamı sunan Zigana köyü sonbahar mevsiminde oluşan rengarenk görüntüsü ile masalsı bir görsellik sunuyor.

Derin vadilerin yer aldığı bölgede renk değiştirerek kendilerini kışa hazırlayan ağaçlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu alandan geçenler, bu manzarayı fotoğraf ve videolarla kaydetmeyi de ihmal etmiyor.

GÜMÜŞHANE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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