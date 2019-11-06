Vali Taşbilek’ten dünya şampiyonlarına altın

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında 2’si dünya şampiyonluğu olmak üzere derece yapan 6 sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Selahattin Taş, antrenör ve milli sporcu Davut Altuntaş’la birlikte sporcuları makamında kabul eden Vali Taşbilek, başarılarından dolayı tebrik ettiği sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.

Başarılarından dolayı sporculara teşekkür belgesi ve hediye veren Vali Taşbilek, yaptığı konuşmada, “Ayyıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen sporcularımıza ve hocalarımıza gösterdikleri bu büyük başarılardan dolayı teşekkür ediyor ve spor yaşamları boyunca başarılarının devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Ziyarete Romanya’nın Köstence kentinde 26 Ekim4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına damga vuran Gümüşhaneli sporculardan 55 kilogram sol kolda dünya birincisi, sağ kolda dünya ikincisi Şükriye Yılmaz, 70 kilogram sağ kolda dünya ikincisi, sol kolda dünya üçüncüsü Rabia Kayahan, 70 kilogram sağ kolda dünya üçüncüsü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilek Güreşi Antrenörü Davut Altuntaş ve 50 kilogram sol kolda dünya dördüncüsü olan Berat Yıldırım katıldı.

İl dışında olması nedeniyle etkinliğe katılamayan büyük erkekler 65 kilogram sağ kolda dünya şampiyonu olan Yusuf Ziya Yıldızoğlu’nun hediye ve belgeleri antrenörüne takdim edildi.

GÜMÜŞHANE 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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