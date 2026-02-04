Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'de DSİ tarafından 23 yılda 112 tesis hizmete alındı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Gümüşhane'de 112 tesisin hizmete sunulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:03 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:03
        Gümüşhane'de DSİ tarafından 23 yılda 112 tesis hizmete alındı
        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Gümüşhane'de 112 tesisin hizmete sunulduğunu bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Gümüşhane'ye önemli su yatırımları kazandırdıklarını belirterek, "2003-2026 yılları arasında Gümüşhane'de 24 baraj, 6 gölet, 11 sulama tesisi, 14 HES ve 57 taşkın kontrol tesisi olmak üzere toplam 112 tesisi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu tesislerimizin toplam maliyeti 43 milyar 463 milyon 629 bin 625 liradır." ifadelerini kullandı.


        Gümüşhane'de taşkınları kontrol altına almak için projeler üretildiğinin altını çizen Balta, şu değerlendirmede bulundu:


        "Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 23 yılda tamamlanan 57 taşkın koruma tesisi ile Gümüşhane şehir merkezi, 70 yerleşim yeri ve 5 bin 773 hektar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. İnşaat, yatırım safhasında ise 25 taşkın koruma tesisi bulunmaktadır. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz."

        Balta, taşkınlarla mücadelede önemli bir rol oynayan yenilikçi projelere ve taşkın erken uyarı sistemlerine ilişkin de şunları kaydetti:


        "Taşkınlarla mücadelede, yukarı havzadaki su seviyesinin yükselmesinin tespiti, vatandaşların can ve mal kaybını önleyebilmek adına hayati bir önem taşıyor. DSİ olarak bu konuda da adım attık ve pilot bölge seçtiğimiz Doğu Karadeniz'de Gümüşhane'de 5, Giresun'da 49, Rize'de 35, Trabzon'da 34, ve Bayburt'ta 2 olmak üzere toplam 125 taşkın erken uyarı sistemi kurarak işletmeye aldık. Şu anda bu sistemlerimizi aşırı yağışlarda aktif olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda yapısal tedbirler kapsamında riskli derelerimize geçirgen tersip bentleri, moloz bariyerleri ve sel tırmıkları inşa ediyoruz. Doğu Karadeniz'de uyguladığımız ve aşırı yağışlarda başarıyla çalışan bu projelerimizi yurt genelinde de yaygınlaştırıyoruz."

        Gümüşhane'de suyun enerjiye dönüştürülerek ülkenin enerji ihtiyacına yönelik de önemli çalışmalar yapıldığını belirten Balta, "Gümüşhane'de suyumuzu enerjiye dönüştürüyor ve ülkemizin enerji ihtiyacına yönelik elimizi taşın altına koyuyoruz. Gümüşhane'de işletme halinde bulunan 14 HES tesisimizin kurulu gücü 468 MW, yıllık enerji üretimi ise 1.364 milyon kWh'dir." ifadesini kullandı.


        Balta, Gümüşhane'de geçen yıl 1,2 milyar lira maliyetli 11 tesisi tamamlayarak milletin istifadesine sunduklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

