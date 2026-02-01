Habertürk
Habertürk
        Zigana Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu

        Zigana Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu

        Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 14:29 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:29
        Zigana Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu
        Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

        Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki kayak merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane merkeze ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

        Yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluğun devam ettiği kayak merkezine gelen ziyaretçiler, 800 ve 600 metre uzunluğundaki iki pistte kayak yaparak keyifli zaman geçirdi.

        Ziyaretçilerden Ümit Çolak, AA muhabirine, İzmir'den bölgenin güzelliklerini görmek için geldiğini söyledi.

        Tatili en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirten Çolak, "Kayak yapacağız, kar motoru ile gezeceğiz. Karadeniz başka, herkesi bekleriz." dedi.

        Seval Kibar ise kayak merkezine ilk defa geldiği ve güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, "Herkesin gelmesi gereken bir yer. Şimdiye kadar gelmediğim için pişman oldum." diye konuştu.

        Ortaokul öğrencisi Mira Çınar da yarıyıl tatilinin son gününde kayak merkezinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Ailemle birlikte eğleniyoruz. Kayıyoruz, eğleniyoruz ve hava çok güzel. Tatilimi güzel geçirdim." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

