        Gümüşhane'nin yöresel lezzetini 16 yıldır aile dayanışmasıyla üretiyorlar

        Gümüşhane'nin yöresel lezzetini 16 yıldır aile dayanışmasıyla üretiyorlar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:48
        Gümüşhane'nin yöresel lezzetini 16 yıldır aile dayanışmasıyla üretiyorlar
        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'de 16 yıl önce kendi imkanlarıyla yöresel lezzetlerden siron yapımına başlayan Ali ve Havva Doğan çifti, organize sanayi bölgesindeki yeni tesislerinde üretim kapasitelerini daha da artırabilmeyi hedefliyor.

        Kentin coğrafi işaretli lezzetlerinden siron, su, un ve tuzun birleşimiyle yapılıyor. Demir saclarda pişirilen yufka, katlanarak kesilmesinin ardından kurutuluyor.

        Aynı boyutta dairesel olarak kesilen yufkalar uzun süre saklanabildiği gibi istenildiği zaman tepsi ya da tabaklara yan yana dizilerek ısıtılıp üzerine sulandırılmış yoğurt ve tereyağı eklenerek servis ediliyor.

        Gümüşhaneli Ali ve Havva Doğan çifti, yöre mutfağının vazgeçilmez tatları arasında yer alan sironun üretimine 2010'da küçük bir imalathanede başladı.

        Yufkaların kesilerek kurutulmasının ardından son olarak paketleme işlemini gerçekleştiren Doğan çifti, anne ve babalarının üretim sürecinde kendilerine destek olmasıyla kısa sürede satışlarını artırdı.

        Aile dayanışmasını yaklaşık 15 yıl sürdüren çift, artan talebe cevap verebilmek için geçen sene Organize Sanayi Bölgesi'nde bin metrekarelik yeni bir tesise taşındı.

        Aynı zamanda 8 kişiye de istihdam imkanı sağlayan tesiste yapılan sironlar, Türkiye'de bazı şehirlerin yanı sıra Hollanda'ya ihraç ediliyor.

        - "Çelişkilerin sonucu bizim için başarı hikayesi oldu"

        İşletmeci Ali Doğan, AA muhabirine, daha önce özel sektörde çalışmasına rağmen siron üretimi için işinden istifa ettiğini söyledi.

        Sironun Gümüşhane ve yöre sofralarının önemli lezzetlerinden birisi olduğunu belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Annem, babam, eşim ve ben olmak üzere dört kişi hamuru hazırlıyorduk. Eşim pişiriyordu, annem kesiyordu, babam fırınlıyordu, birlikte paketleme yapıyorduk. İlk zamanlar halk arasında 'her evde yapılıyor, kime satacaksın, niye bu işe girdin?' gibi tepkiler vardı. Heyecanımızı zorlayacak bazı çelişkiler yaşadık. Ancak bu çelişkilerin sonucu bizim için başarı hikayesi oldu. İlk 5 yıl çok büyük zorluklar yaşadık ama bu zorlukların üstesinden gelmeyi bildik."

        Doğan, yapılan eleştirilerin kendilerini başarıya götüreceğini umut ederek sürekli çalıştıklarını dile getirerek, "2010'da bir apartmanın altındaki imalathanede başladığımız işimiz, 15 yıl sonra yaklaşık bin metrekare kapalı alanda üretim yapan, bizimle birlikte 10 kişiye istihdam sağlayan, 15-20 milyon liralık yatırım ve ekipmana sahip bir işletmeye dönüştü." dedi.

        Bu süreçte KOSGEB'in desteklerinden de yararlandıklarını aktaran Doğan, hazırlayacakları yeni projeler ile üretim kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

        - "Ayakta duran bir işletmeye dönüştük"

        Havva Doğan ise siron üretimine eşi ile aynı anda karar vererek heyecanla başladıklarını belirtti.

        Eşinin desteği sayesinde yorucu günleri geride bıraktıklarını ifade eden Doğan, "Borç yükünün fazla olabileceğini, kentte bu ürünlerin zaten bilindiğini ve bunun altından kalkamayacağımızı söylediler. Şükürler olsun ki borçlarımızı ödedik ve bugün ayakta duran bir işletmeye dönüştük." diye konuştu.

        Doğan, insanlara istihdam sağlamanın yanı sıra yöresel bir ürünü farklı kültürlere sahip insanlara tanıtmanın çok güzel bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.

