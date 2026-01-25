Habertürk
        Zigana Dağı'nda 17 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı

        Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 17 yıl önce çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 dağcı için anma programı düzenlendi.

        Giriş: 25.01.2026 - 13:26
        Zigana Dağı'nda 17 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı
        Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 17 yıl önce çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 dağcı için anma programı düzenlendi.

        Gümüşhane Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri, Zigana Dağı zirvesinden yürüyerek Çığ Şehitleri Anıtı'na geldi.

        Programa katılanlar, anıt önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Vali Yardımcısı Kılınç, burada yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden 10 doğaseveri rahmetle andıklarını söyledi.

        Kılınç, çığda hayatını kaybedenlerin sadece ailelerinin değil, tüm milletin ortak acısı olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımız sevdikleriyle birlikte vakit geçirmek, doğanın huzurunu paylaşmak isterken aramızdan ayrıldılar. Onları tebessümleriyle, doğaya olan sevgileriyle hatırlayacağız. Aziz hatıraları daima gönlümüzde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

        TEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Abanoz ise 17 yıl önce hayatlarını kaybeden arkadaşlarını hiç unutmadıklarını dile getirerek, "Her 25 Ocak'ta hatırlamak için faaliyetler düzenleyeceğiz. Allah bize bir daha böyle afetlerle karşılaştırmasın." dedi.

        Çığdan yaralı kurtulan Ural Ayar ise hayatını kaybeden arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

        Olay anında yaklaşık 30 metre sürüklendiğini anlatan Ayar, "Yürüdüğümüz yol üzerinde ciddi bir kar yoktu. Yürüyüşün ilerleyen sürecinde rüzgar vardı. Etken rüzgar olabilir diye düşünüyoruz. Kar örtüsünün üzerine de kar yağdığı içinde belki bir kısmını göremedik. Yürüdüğümüz yolun üzerindeki kar kütlesinde ses oldu. Silah sesi dedik. Kimisi de 'çığ sesi olabilir, çığın kırılma sesi olabilir' dedi. O anda çığ kopunca inanılmaz bir basınç oluştu. Basınçla birlikte biz biraz sürüklendik." diye konuştu.

        Çığa karşı daha önce eğitim aldığını aktaran Ayar, "Kar bizim kenarımızdan geçmişti. Öndeki arkadaşlarımızı maalesef içine alarak mikser pozisyonunda yaklaşık 700 - 800 metre vadinin içerisine doğru kaydırdı. Maalesef orada arkadaşlarımızı kaybettik." dedi.

        Tören, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

