        Gümüşhane'de "Terörsüz Türkiye" konulu istişare toplantısı yapıldı

        Gümüşhane'de "Terörsüz Türkiye" konulu istişare toplantısı yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye" konulu istişare toplantısı düzenlendi.

        Giriş: 30.01.2026 - 21:31 Güncelleme: 30.01.2026 - 21:31
        Gümüşhane'de "Terörsüz Türkiye" konulu istişare toplantısı yapıldı
        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye" konulu istişare toplantısı düzenlendi.

        Gümüşhane Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için hayırlı olduğuna inandığını söyledi.

        Türkiye'deki tüm vatandaşların kardeş olduğunu vurgulayan Küçük, "Hiç kimsenin birbirinden bir farkı yok. Bu topraklar bize emanet edildi. Birinci önceliğimiz bu topraklara sağsalim sahip çıkmak. Terörsüz Türkiye süreci başladı. Başlarken de anayasanın ilk dört maddesinden taviz verilmeyeceği belirtildi. Süreç böyle başladı ve böyle de devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi bir ülke olduğuna işaret eden Küçük, "Bölgede oyun kurulmamaya, kurulan oyunlar da bozulmaya başlandı." dedi.

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise "Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü terör tehdidine karşı liderimiz Devlet Bahçeli'nin çizdiği istikamet doğrultusunda devletimizin ve milletimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Terörün olmadığı, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu güçlü bir Türkiye idealine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

        Başkan Başer, teröre karşı tek yürek, güçlü ve kararlı Türkiye duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

        Programa ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.






