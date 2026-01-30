Gümüşhane'de motor sporları kulübü kuruldu
Gümüşhane'de doğa ve motor sporları tutkunları bir araya gelerek Enduro Cross Kulübünü kurdu.
Kulüp Başkanı Faruk Çelik, Gümüşhane'nin dağlık yapısının bu spor için avantaj olduğunu belirterek, her hafta sonu yaklaşık 20 kişiyle farklı bölgelerde sürüş gerçekleştirdiklerini söyledi.
Çelik, hobi olarak başladıkları cross motosiklet sürüşlerini daha sonra kulüp adı altında yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Kulübü tamamen gönüllülük esasına dayanarak kurduk. Amacımız doğayla iç içe, güvenli ve disiplinli bir şekilde motor sporlarını yapmak. Gümüşhane zaten dağlık bir yapıya sahip. Bu da bizim için hem zorluk hem de büyük bir avantaj. Her hafta sonu farklı bir rotada bir araya gelerek hem sürüş yeteneklerimizi geliştiriyor hem de kentin doğal güzelliklerini keşfediyoruz."
