Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'de motor sporları kulübü kuruldu

        Gümüşhane'de doğa ve motor sporları tutkunları bir araya gelerek Enduro Cross Kulübünü kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:03 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de motor sporları kulübü kuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'de doğa ve motor sporları tutkunları bir araya gelerek Enduro Cross Kulübünü kurdu.

        Kulüp Başkanı Faruk Çelik, Gümüşhane'nin dağlık yapısının bu spor için avantaj olduğunu belirterek, her hafta sonu yaklaşık 20 kişiyle farklı bölgelerde sürüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çelik, hobi olarak başladıkları cross motosiklet sürüşlerini daha sonra kulüp adı altında yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:


        "Kulübü tamamen gönüllülük esasına dayanarak kurduk. Amacımız doğayla iç içe, güvenli ve disiplinli bir şekilde motor sporlarını yapmak. Gümüşhane zaten dağlık bir yapıya sahip. Bu da bizim için hem zorluk hem de büyük bir avantaj. Her hafta sonu farklı bir rotada bir araya gelerek hem sürüş yeteneklerimizi geliştiriyor hem de kentin doğal güzelliklerini keşfediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Turizm gelirinde tarihi rekor
        Turizm gelirinde tarihi rekor
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı

        Benzer Haberler

        Türkiye'de görülen kuzey ışıkları ilk kez kitaplaştırıldı 10 yıllık çalışma...
        Türkiye'de görülen kuzey ışıkları ilk kez kitaplaştırıldı 10 yıllık çalışma...
        Gümüşhane pazarlarında yarım asırlık tecrübe 52 yıllık pazarcıdan "Yemin ed...
        Gümüşhane pazarlarında yarım asırlık tecrübe 52 yıllık pazarcıdan "Yemin ed...
        Gümüşhane'nin yöresel lezzetini 16 yıldır aile dayanışmasıyla üretiyorlar
        Gümüşhane'nin yöresel lezzetini 16 yıldır aile dayanışmasıyla üretiyorlar
        Gümüşhane'de vatandaşların zorlu kış mesaisi Çatılarda biriken 1,5 metre ka...
        Gümüşhane'de vatandaşların zorlu kış mesaisi Çatılarda biriken 1,5 metre ka...
        Gümüşhane'de 33. Kar Voleybolu Şenliği Ahmet Çalık anısına düzenlendi 2 bin...
        Gümüşhane'de 33. Kar Voleybolu Şenliği Ahmet Çalık anısına düzenlendi 2 bin...
        Zigana Dağı'nda 17 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı
        Zigana Dağı'nda 17 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı