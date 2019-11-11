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Oğlunun nikahına giderken kaza sonucu vefat eden anne son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Oğlunun nikahına giderken kaza sonucu vefat eden anne son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Arnavutköy'de oğlunun nikahına gittiği sırada hatalı sollama yapan kamyonetle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Gülen Özkan memleketi Gümüşhane’de toprağa verildi.
Torul Belediyesi Muhasebe Müdürü Ali Özkan’ın eşi olan Ayşe Gülen Özkan (50), Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
En mutlu günlerinde yaşadıkları acı nedeniyle güçlükle ayakta duran baba Ali Özkan ve oğlu Ömer Akın Özkan, Armutlu Mahallesi Camisi önünde taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Özkan aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, eşi Ali Özkan, oğlu Ömer Akın Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Önümüzdeki hafta Gümüşhane'de yapılacak oğlunun düğünü öncesinde İstanbul’daki nikahına giden Özkan ailesi dün Bayrampaşa'da bulunan nikah salonuna gitmek için Ferhat Demir yönetimindeki 34 DG 5995 plakalı araçla yola çıkmış, ArnavutköyHabibler yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası önünde hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 BRG 405 plakalı kamyonete, ardından da başka bir otomobile çarpmıştı. Çarpışma sonrasında taklalar atan aracın içinde bulunan 5 kişiden damadın annesi Ayşe Gülen Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçta bulunan sürücü Demir ile Kübra Özkan, Aysun Özkan ve Mustafa Özkan ise ağır yaralanmıştı.

GÜMÜŞHANE

11 Kasım 2019 Pazartesi

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