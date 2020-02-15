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Binali Yıldırım: "17 yıl geçti dönüp baktığımızda bambaşka bir Türkiye var"

İHA

Eski TBMM Başkanı, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kurtuluş programına katılmak üzere geldiği Gümüşhane'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, "17 yıl geçti dönüp baktığımızda bambaşka bir Türkiye var. Şimdi ülkemiz, partimiz, hükümetimiz hakkında ileri geri konuşanlar var. Onlar konuşur AK Parti yapar diyerek bugünlere geldik. Herkesin bir uzmanlık sahası var. İş yapanların konuşmaya fazla vakti olmaz. Ama hiç hizmet yapmamış olanlar da konuşmakta uzmanlık kazanırlar" dedi.

Binali Yıldırım: "17 yıl geçti dönüp baktığımızda bambaşka bir Türkiye var"

Eski TBMM Başkanı, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kurtuluş programına katılmak üzere geldiği Gümüşhane’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, “17 yıl geçti dönüp baktığımızda bambaşka bir Türkiye var. Şimdi ülkemiz, partimiz, hükümetimiz hakkında ileri geri konuşanlar var. Onlar konuşur AK Parti yapar diyerek bugünlere geldik. Herkesin bir uzmanlık sahası var. İş yapanların konuşmaya fazla vakti olmaz. Ama hiç hizmet yapmamış olanlar da konuşmakta uzmanlık kazanırlar" dedi.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, sırasıyla Belediye Başkanlığı, Valilik, AK Parti ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti, cadde boyunca esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Valilik ziyaretinde Vali Kamuran Taşbilek, Belediye ziyaretinde Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından karşılanan Yıldırım, daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte son 17 yıldır ülkenin her köşesine güzel hizmetler yaptıklarını, yolları bölüp hayatları, gönülleri birleştirdiklerini, ülkenin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini buluşturduklarını söyledi. Bu sürede en çok dikkat ettikleri şeyin “Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz” olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bunun için hem yurt içinde 15 Temmuz’da alçak FETÖ örgütüne hem de PKK/PYDYPG, DEAŞ gibi kanlı örgütlere karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir bağımsızlık mücadelesi vererek bugünlere geldik” dedi.

“Ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya hep birlikte yemin ettik, bunu da başaracağız inşallah”
Bu mücadelenin halen devam ettiğini ifade eden Yıldırım, “Sadece Türkiye'de değil artık yurt dışında da terörü bulunduğu yerde yok etmek, ülkemizi aydınlık yarınlara hazırlamak, milletimizin huzuru ve güvenliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Biz milletimize güveniyoruz. Ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya hep birlikte yemin etik, bunu da başaracağız inşallah” diye konuştu.

“Şimdi üst yapı, fabrika, yatırım, gençlerimize daha fala iş lazım, daha fala üretim lazım”
Son 17 yıla yılda Gümüşhane'nin nereden nereye geldiğini anlatan Yıldırım, “Bugün Türkiye’nin en fazla tüneli olan ili haline geldi Gümüşhane. Daha da fazlası olacak. Her taraf erişilir, ulaşılır hale geldi. Yeter mi? Yetmez. Şimdi üst yapı lazım. Fabrika, yatırım lazım. Gençlerimize daha fala iş lazım, daha fala üretim lazım. Gurbete giden hemşehrilerimizi memlekete dönmesini sağlamamız lazım. Bun için turizm ve kültür tesisleri çalışmalarını milletvekillerimiz takip ediyor” şeklinde konuştu.

“17 yıl geçti dönüp baktığımızda bambaşka bir Türkiye var”
2003 yılında morallerin dibe vurduğu, umutların yok olduğu bir anda AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları olarak kutlu yürüyüşü başlattıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:
“17 yıl geçti dönüp baktığımızda bambaşka bir Türkiye var. Şimdi ülkemiz, partimiz, hükümetimiz hakkında ileri geri konuşanlar var. Onlar konuşur AK Parti yapar diyerek bugünlere geldik. Herkesin bir uzmanlık sahası var. İş yapanların konuşmaya fazla vakti olmaz. Ama hiç hizmet yapmamış olanlar da konuşmakta uzmanlık kazanırlar. Bırakalım konuşmak onların işi olsun, biz iş yapmaya, ülke için, millet için hizmet üretmeye, proje üretmeye devam edelim. Bir kaşık suda fırtına koparanlar, memleket için kara mizansenler yapanlar elbette mahcup olacaklar. Nasıl 15 Temmuz gecesi mahcup ve perişan oldularsa, nasıl terörle mücadelede hem yurt içinde hem yurt dışında alçak örgütlere hak etikleri dersleri verdiysek bundan sonra da gençlerimizin, kadınlarımızın, milletimizin çok daha güzel günler yaşaması için el birliğiyle, güç birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.”
Partisinin ardından Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane İl Başkanlığını da ziyaret ederek İl Başkanı Nadim Aydın ve partililerle sohbet eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı olarak ülkenin bekası, milletin refahı için birlikte yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.

“Etrafımızda olan bitenler 100 yıl önce yarım kalmış bir hesabın görülmesinden başka bir şey değil”
Bugün Türkiye’nin etrafında yaşanan olaylara bakıldığında bu birlikteliğin ne kadar anlamlı ne kadar önemli olduğun daha iyi anlaşıldığını ifade eden Yıldırım, “Coğrafyamızda Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Irak'ta bölgede yaşanan her türlü olumsuzluğa baktığımızda esasen 100 yıl önce yarım kalmış bir hesabın görülmesinden başka bir şey değil. O yıllarda dağları eritip Ergenekondan çıkan atalarımız gibi olmasa da biz de dağları delerek tünelleri köprüleri kurarak bu vatan toprağını bu güzel beldeleri mamur hale getirmek için çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin başından beri memleketin bekası için, milletin bağımsızlığı için, refahı için devlet anlayışına uygun duruşu ve önce milletim önce ülkem, sonra partim anlayışıyla çok güzel işler yaptık. Sistem değişikliğini birlikte gerçekleştirdik. Yerel seçimlerde bazı illerimizde ittifaklarımız devam etti. İstanbul seçimlerinde gösterdiğiniz gayretler için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bağımsızlığımız bayrağımız devletimiz milletimiz ortak paydasında şer güçlerle mücadele etmeye omuz omuza bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.

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