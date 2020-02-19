Torul’da yaban hayatı unutulmadı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikle yaban hayvanları için doğaya oy ve yem bırakıldı.

İlçeye bağlı Çit deresi mevkii Güneşli Mahallesi eski orman deposu arazisinde gerçekleştirilen etkinlik 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi kapsamında hayata geçirildi.

Doğal ortamda yaşayan hayvanların yem ihtiyaçlarını sağlamak adına gerçekleştirilen etkinlikte başta Kaymakam Ömer Said Karakaş olmak üzere kurum müdürleri ve Gençlik Merkezinin gönüllü gençlerinin yanısıra öğrenci ve vatandaşlar doğaya yem bıraktı.

Toplam 11 çuval buğday ve 10 balya ot dağıtımı yapılan etkinlikte konuşan Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Hazreti Ömer'in “Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler” sözünü hatırlatarak, “Bu sözden esinlenip yola çıkarak Torul Gençlik Merkezimiz başta olmak üzere diğer kurumlarımızla ve öğrencilerimizle düzenlemiş olduğumuz yaban hayatındaki hayvanlara yem ve ot bırakma etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla soğuk hava şartlarında yemlenmekte güçlük çeken hayvanlarımıza bir nebzede olsun bizim de yardımımız dokunsun istedik. İnşallah bu etkinliklerimiz Gençlik Merkezi bünyesinde daha sık gerçekleştireceğiz” dedi.

Torul Gençlik Merkezi Müdürü Veli Yılmazer ise etkinliğe desteklerini esirgemeyen Kaymakam Karakaş ve personeli olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Orman İşletme Müdürlüğüne, İlçe Özel İdare Müdürlüğüne, Tarım İlçe Müdürlüğüne, Yurt Müdürlüğüne, Vakıf Müdürlüğüne ve katılım sağlayan tüm öğrenci ve gençlere teşekkür etti.

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