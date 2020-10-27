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Gümüşhane’de 35 semt sahasının yapımı tamamlandı Vali Taşbilek ceketini çıkarıp gençlerle basketbol oynadı

İHA

Gümüşhane’de 35 semt sahasının yapımı tamamlandı Vali Taşbilek ceketini çıkarıp gençlerle basketbol oynadı

Gümüşhane’de “10 bin pota” projesi kapsamında merkez, ilçe, belde ve köylerde toplam 35 adet semt sahasının yapımı tamamlandı. Tamamlanan ilk sahada Vali Taşbilek ceketini çıkarıp gençlerle basketbol oynadı.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "10 Bin Pota Projesi" kapsamında Oltanbey Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor alanında incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay’dan projenin son durumu hakkında bilgi aldıktan sonra ceketini çıkararak sahayı kullanan gençlerle basketbol oynayan Vali Taşbilek ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bu projenin sadece Gümüşhane’de uygulanmasının gurur verici olduğunu dile getiren Vali Taşbilek,Vali Taşbilek burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla başlatılan "10 Bin Pota Projesi" kapsamında ilimizdeki 35 adet semt sahasından birisini ziyaret ettik. Bütün sahalarımız tamamlandı. Bunların 8 tanesini il merkezinde diğerleri ilçelerimize, beldelerimize ve büyük köylerimizde yaptık. Buradaki amaç gençlerimizi sporla buluşturmak” dedi.

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