Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş Gümüşhane’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş Gümüşhane’de

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Gümüşhane'ye geldi. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüşhane Belediyesinin projelerine destek vererek Gümüşhane'de iz bırakmak istediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş Gümüşhane’de

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Gümüşhane’ye geldi. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüşhane Belediyesinin projelerine destek vererek Gümüşhane’de iz bırakmak istediklerini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, dernek başkanları ve basın mensuplarından oluşan 30 kişilik heyet, 2 gece 3 günlük BayburtGümüşhane gezisi çerçevesinde Gümüşhane’ye geldi. Gümüşhane’de ilk olarak Sema Doğan Yaşam Alanı’nda kahvaltı programında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet program çerçevesinde AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse ve partililerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, daha sonra Gümüşhane Valiliğine giderek Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret etti.
Gümüşhane Valiliğindeki ziyaretin ardından Gümüşhane Belediyesine geçildi. Burada Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından heyete Gümüşhane Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

“Bursa'mızın burada bir adı olsun bir izi olsun istiyoruz”
Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüşhane Belediyesine ait bir projenin belirlenerek destek verileceğini ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüşhane’de iz bırakmak istediklerini söyledi. Başkan Aktaş, “Bursa’dan meclis üyelerimizle, dernek başkanlarımızla, basın mensubu arkadaşlarımızla yaklaşık 30 kişilik bir heyetle 2 gece 3 günlük Bayburt ve Gümüşhane gezisi düzenledik. Bursa malumunuz ülkemizin önemli bir şehri ve tabi beraberinde Osmanlı devletini kuran bir şehir. Kadim medeniyetimizin ilk başkenti. Bursa’da farklı şehirlerden iş için, aş için göç etmiş insanlarımız var. Gümüşhaneliler de bu renkli çiçek bahçesinin en önemli renklerinden bir tanesi. Aslında bu noktada dost ve kardeş olan iki şehri de buluşturmuş olduk. Yapılan çalışmaları yerinde gördük, esnaf ziyaretleri yaptık. Beraber bir tecrübe paylaşımı yaptık. Muhakkak suretle Bursa’mızın burada bir adı olsun bir izi olsun düşüncemiz var. Bu manada Gümüşhaneli hemşehrilerimiz de Bursa’dan memleketlerine geldiklerinde şehrin adını görüp kıvanç duyacakları bir noktada olsun istiyoruz. Bununla birlikte detayları da kıymetli başkanımızla netleştireceğiz” dedi.
Gümüşhane Belediyesindeki program karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Kovan hırsızları kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Kovan hırsızları kıskıvrak yakalandı
Gümüşhane’de 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ...
Gümüşhane’de 69 yaşındaki adam keneden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 69 yaşındaki adam keneden hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.