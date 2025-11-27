Gümüşhane Üniversitesi'nde mesai arkadaşını silahla rehin alan kişi tutuklandı
Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde mesai arkadaşı D.B.'yi silahla yaklaşık 4 saat rehin alan H.T., emniyetteki işlemler ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi! Zanlı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı
Gümüşhane Üniversitesi'nde mesai arkadaşını silahla rehin alan kişi tutuklandı.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde dün D.B'yi silahla rehin alan ve yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından serbest bırakan H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan H.T, Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.
FOTO: DHA