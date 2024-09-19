2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı.

19 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı. 04 Mart 2015-05 Kasım 2018 tarihleri arasında Bolu Valisi olarak görev yapan Aydın Baruş, 05 Kasım 2018-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında da Malatya Valisi olarak görev yaptı.

11 Mayıs 2022 Tarihli ve 31833 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Isparta Valisi olarak atandı.

19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete atama kararı ile Gümüşhane Valisi olan Aydın Baruş, evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.