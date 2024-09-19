Gümüşhane Valisi kim oldu? Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeni Gümüşhane Valisi kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Valiler Kararnamesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği'ne atandı. Peki, Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, Aydın Baruş hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…
Aydın Baruş kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları vali atamalarının ardından gündeme geldi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre Aydın Baruş, yeni Gümüşhane Valisi oldu. Bu gelişme sonrası ‘’Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş kaç yaşında, nereli, evli mi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Baruş, 11 Mayıs 2022 tarihinden bu yana Isparta Valisi olarak görev yapıyordu. İşte, Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş biyografisi ve kariyeri…
AYDIN BARUŞ KİMDİR?
1968 yılında Edirne'de dünyaya gelen Aydın Baruş, ilk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.
1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı.
1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı.
2007-2008 yıllarında Bakanlıkça gönderildiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını tamamladı.
2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu.
2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı.
19 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı. 04 Mart 2015-05 Kasım 2018 tarihleri arasında Bolu Valisi olarak görev yapan Aydın Baruş, 05 Kasım 2018-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında da Malatya Valisi olarak görev yaptı.
11 Mayıs 2022 Tarihli ve 31833 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Isparta Valisi olarak atandı.
19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete atama kararı ile Gümüşhane Valisi olan Aydın Baruş, evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.