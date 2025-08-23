Günay Karacaoğlu'ndan Ozan Güven'e: Evde aç oturma gel

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven, birlikte rol alacağı için Çağla Şıkel'e gelen tepkiler sonrasında '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı.

Oyuncunun müzikalden ayrılmasının ardından, arkadaşı Günay Karacaoğlu'ndan destek geldi. Karacaoğlu, Ozan Güven ile yıllara dayanan dostluklarını hatırlatarak duygularını dile getirdi.

Günay Karacaoğlu şu ifadeleri kullandı; "Ben Günay Karacaoğlu, kadınım. Ozan ile 35 yıldır yan yanayız; kimi zaman sahnelerde, kimi zaman sofralarda. Şimdi de yanındayım. Yeniden beraber sahneye çıkana kadar evde aç oturma, gel; taze fasulye var."

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto