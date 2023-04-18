Son dakika motorin ve benzin fiyatları haberleri, benzin istasyonuna gitmeden önce araştırılıyor. Brent petrol varil fiyatındaki değişim akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki arz daralması endişeleri brent petrol varil fiyatının yukarı yönlü desteklenmesin neden olurken gözler motorin fiyatı ve benzin fiyatlarındaki beklentilere çevrildi. İşte 18 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...