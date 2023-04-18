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Güncel akaryakıt fiyatları ile 18 Nisan benzin ve motorine indirim veya zam gelecek mi?

Güncel akaryakıt fiyatları ile 18 Nisan LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Petrol, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan fiyat artışı uyarısı ile brent petrol fiyatı dört haftalık yükselişten sonra denge arayışına girdi. Piyasalardaki dalgalanmanın ardından gözler akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam haberlerine çevrildi. İşte 18 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • Güncel akaryakıt fiyatları ile 18 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim yada zam gelecek mi?

    Son dakika motorin ve benzin fiyatları haberleri, benzin istasyonuna gitmeden önce araştırılıyor. Brent petrol varil fiyatındaki değişim akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki arz daralması endişeleri brent petrol varil fiyatının yukarı yönlü desteklenmesin neden olurken gözler motorin fiyatı ve benzin fiyatlarındaki beklentilere çevrildi. İşte 18 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...
  • Güncel akaryakıt fiyatları ile 18 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim yada zam gelecek mi?

    4 NİSAN'DA LPG'YE ZAM SONRASINDA İNDİRİM GELMİŞTİ!

    LPG fiyatlarına 4 Nisan tarihinden itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim uygulandı
  • Güncel akaryakıt fiyatları ile 18 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim yada zam gelecek mi?

    5 NİSAN'DA BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!

    Petrol fiyatlarında gözlemlenen sert artış beraberinde akaryakıt zammı haberini getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarına 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam geldi. 
  • Güncel akaryakıt fiyatları ile 18 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim yada zam gelecek mi?

    BENZİN VE MAZOT FİYATLARINDA İNDİRİM - ZAM VAR MI?

    18 Nisan 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
  • Güncel akaryakıt fiyatları ile 18 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim yada zam gelecek mi?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 18 NİSAN 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,41 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,01 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL
  • Güncel akaryakıt fiyatları ile 18 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim yada zam gelecek mi?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,45 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,13 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL
  • Güncel akaryakıt fiyatları ile 18 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim yada zam gelecek mi?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 22,82 TL

    Motorin fiyatı: 21,42 TL

    LPG fiyatı: 10.45 TL
  • Güncel akaryakıt fiyatları ile 18 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim yada zam gelecek mi?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 22,80 TL

    Motorin fiyatı: 21,50 TL

    LPG fiyatı: 10,3 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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