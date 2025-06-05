Son depremler listesi 5 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem mi oldu? | Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Yaşanan depremlere ilişkin detaylar Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi ile öğrenilebiliyor. AFAD verilerine göre, Ege ve Akdeniz'de peş peşe deprem oldu. Sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 5 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Son dakika deprem mi oldu sorusu gündemden düşmüyor. Ülkemizde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, Ege ve Akdeniz'de peş peşe sarsıntı meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 5 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
AKDENİZ'DE ANTALYA AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67.26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ÇANAKKALE AÇIKLARINDA 4.6'LIK DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
5 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-06-05 11:34:12 38.00972 37.59667 10.63 ML 3.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-06-05 08:18:39 40.11444 24.98917 12.61 MW 4.6 Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-06-05 07:56:18 37.93861 28.77083 5.55 ML 3.0 Sarayköy (Denizli)
2025-06-05 07:32:32 35.85444 32.21889 67.26 MW 4.0 Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-06-05 07:03:05 39.22 40.28889 6.99 ML 3.0 Kiğı (Bingöl)
2025-06-05 01:12:06 36.30667 36.14278 11.1 ML 2.5 Antakya (Hatay)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.