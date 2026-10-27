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        Haberler Gündem Güncel Köylüler 25 yıl sonra içme suyuna kavuştu

        Köylüler 25 yıl sonra içme suyuna kavuştu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyü, KÖYDES kapsamında yapımı tamamlanan 21 kilometrelik içme suyu isale hattı ile 25 yıl sonra içme suyuna kavuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 17:58 Güncelleme:
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        25 yıl sonra içme suyuna kavuştular
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünde, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yapımı tamamlanan 21 kilometrelik içme suyu isale hattı hizmete açıldı.

        Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, isale hattının açılışını gerçekleştirerek köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Ayvat, daha sonra köy şehitliğini ziyaret etti.

        İHA'nın haberine göre, yaklaşık 25 yıldır içme suyu sorunuyla karşı karşıya olan köyde, yeni isale hattının hizmete girmesiyle içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

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        #Ağrı Haberleri
        #Doğubeyazıt
        #içme suyu
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