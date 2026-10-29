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        Haberler Gündem Güncel Yağmurda Atatürk maketini şemsiyeyle korudu

        Yağmurda Atatürk maketini şemsiyeyle korudu

        Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        29 Ekim'de duygulandıran görüntü

        Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre tören sırasında yağmur başlayınca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, ıslanmaması için Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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