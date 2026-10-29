29 Ekim'de duygulandıran görüntü

Yağmurda Atatürk maketini şemsiyeyle korudu
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı
Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:53 Güncelleme:
Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
DHA'nın haberine göre tören sırasında yağmur başlayınca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, ıslanmaması için Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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