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        3 kişi ölmüştü! Sebebi ortaya çıktı!

        Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, bir spor salonunda çıkan ve 3 kişinin öldüğü yangına ilişkin, "Edindiğimiz bilgiye göre elektrik panosundan çıkan bir yangın. Yangın, ilk sauna civarında başlıyor, daha sonra diğer yerlere yayılıyor." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        3 kişi ölmüştü! Sebebi ortaya çıktı!

        Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, 30 Ağustos’ta, bir spor salonunda çıkan, 3 kişinin öldüğü ve 2 işletme yetkilisinin tutuklandığı yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Edindiğimiz bilgiye göre elektrik panosundan çıkan bir yangın. Yangın, ilk sauna civarında başlıyor, daha sonra diğer yerlere yayılıyor. 3 vatandaşımız da duman zehirlenmesinden vefat etmişler" dedi.

        DHA'nın haberine göre Gültepe Mahallesi'ndeki spor salonunun sauna kısmında, 30 Ağustos akşamı yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şanzime Sarıgül (44) (Sağda), Emine Yani (42) (Solda)
        Şanzime Sarıgül (44) (Sağda), Emine Yani (42) (Solda)
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        Kontrol altına alınan yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve 2 çocuk annesi avukat Gülsüm Öztekin Tunç (43) hayatını kaybetti. Sarıgül ve Yani'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verildi.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 2 işletme yetkilisi ile 3 çalışan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 işletme yetkilisi tutuklandı, 1’i adli kontrolle 3 çalışan ise serbest bırakıldı.

        Gülsüm Öztekin Tunç (43)
        Gülsüm Öztekin Tunç (43)
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        BAKAN ŞİMŞEK, CENAZEYE KATILDI

        Yangında yaşamını yitirenlerden Emine Yani’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek’in kızı olduğu öğrenildi. Bakan Şimşek, 1 Eylül’de kente gelip Necat Nasıroğlu Külliyesi’ndeki taziyeye katıldı. Aynı gün çeşitli programlar için kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile aileye taziye ziyaretinde bulunup, başsağlığı dileklerini iletti.

        Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini belirterek, "Batman ilimizde saunası, hamamı ve havuzu olan spor merkezinde yangın çıktı. Yangının akabinde de 3 vatandaşımızı kaybettik. Bunlardan biri de çok sevdiğimiz bir meslektaşımızdı. Henüz gencecik, 2 çocuğu olan meslektaşımızı olayda kaybettik. Yaralananlar da oldu. Tahliye edilenler de oldu. Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, spor salonu ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma sonucu ihmali olduğu düşünülen 2 kişi tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Bu olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Sürekli biz de bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibat halindeyiz. Süreci ve soruşturmayı yakından takip ediyoruz" dedi.

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        "YANGIN SAUNA KISMINDAN BAŞLAMIŞ"

        Yangının, spor salonunun saunasının yakınlarındaki elektrik panosundan çıktığını ifade eden Çakan, "İhmaller zincirinin olduğunun farkındayız. Ancak buna ilişkin raporlamalar genellikle soruşturmanın sonuna doğru ortaya çıkıyor. Olayda ne ihmal var? Nasıl bir ihmal var? Kimlerin ihmali var? Tüm yönleriyle açıklığa çıkacak. Ancak şu an sıcağı sıcağına edindiğimiz bilgi, evet olayda ihmaller zinciri var. Ancak boyutunun ne derece olduğu, soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak. Biz de Batman Barosu olarak, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Edindiğimiz bilgiye göre elektrik panosundan çıkan bir yangın, ilk sauna civarında başlıyor. Daha sonra diğer yerlere yayılıyor. Yine soruşturma dosyasından edindiğimiz bilgiye göre; vefat eden her 3 vatandaşımız da duman zehirlenmesinden vefat etmişler. Olayda herhangi bir yanmadan ya da yanıktan kaynaklı bir ölüm ya da ciddi bir yaralanma yok" diye konuştu.

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