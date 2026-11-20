Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, ilçenin yeşil dokusunu güçlendirmek ve meyve yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla fidan dağıtım çalışması başlattı.

Belediye Park, Bahçeler ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında mahalleler tek tek gezilerek vatandaşların evlerine elma, kiraz ve vişne fidanları teslim edildi.

Dağıtımda her aileye 5, bahçe alanı geniş olan hanelere ise 10 aşılı fidan verildi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, mahalle sakini Hasan Bilici'ye fidanlarını teslim ederek bahçesindeki dikim çalışmasına eşlik etti.

6 bin aşılı meyve fidanını vatandaşlarla buluşturarak hem ilçenin yeşil dokusunu güçlendirmeyi hem de üretimi teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Akbaba, "Adilcevaz'ımız, doğal güzellikleri ve verimli topraklarıyla önemli bir potansiyele sahip. Amacımız, her hanenin bahçesinde meyve ağaçlarının yetişmesi, çocuklarımızın kendi bahçelerinde yetişen meyveleri tüketmesi ve ailelerimizin bu bereketten faydalanmasıdır" dedi.